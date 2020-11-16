Диетолог сказала, что может скрываться за постоянной тягой к сладкому Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущему здоровый образ жизни человеку не следует ругать себя за лишний кусок торта или расценивать употребление сладостей как срыв. В интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина объяснила, почему человек испытывает тягу к сладкому.

- Человек имеет право себя баловать, необходимо соблюдать баланс. Порой срывы бывают полезнее, чем жесткие ограничения. Если человек чувствует себя некомфортно, то он все равно сорвется. Навязчивое желание съесть какое-нибудь лакомство может быть вызвано разными причинами, - объяснила врач.

Прежде всего, за постоянной тягой к сладкому или другим лакомствам может скрываться нехватка хрома, магния, витаминов группы B. Хром можно получить в виде добавок, а также из мяса и морепродуктов. Магний содержится в гречке, в зеленых овощах, в семечках, а витамины группы B – в мясе, цельнозерновом хлебе и крупах.

Желание наесться сладким может быть вызвано стрессом, нехваткой энергии или просто сложной ситуацией в жизни.

- Когда у человека происходит спонтанная ситуация, включая развод и болезнь близких, или когда человек не может получить гормоны удовольствия, например перестал заниматься спортом, ушел на пенсию, ему хочется сладкого, - отметила Елена Соломатина.

Причиной также могут являться редкое питание, недосып и скрытые инфекции. Диетолог добавила, что в холодное время году людям зачастую не хватает энергии и хочется согреться, а восполнить энергию отлично помогают жирные, сладкие и «тягучие» продукты.

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