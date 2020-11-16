Полиция подтвердила задержание бойца ММА Адама Яндиева за драку с Сергеем Харитоновым

Боец MMA Сергей Харитонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Полиция Москвы подтвердила задержание бойца ММА Адама Яндиева в качестве подозреваемого по делу о драке со спортсменом Сергеем Харитоновым, которая случилась в спортивном комплексе «Лужники». Об этом сообщили в понедельник, 16 ноября, в пресс-службе ГУ МВД российской столицы.

- Один из участников конфликта во дворце спорта «Лужники», в которой пострадал Сергей Харитонов, задержан, - цитирует агентство ТАСС слова представителей правоохранительного ведомства.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, задержанный на 48 часов после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым Адам Яндиев отказался признать свою вину в случившемся. До этого спортсмен отказался от дачи показаний, несмотря на то, что ему выдали обязательство о явке в полицию.

Напомним, что в отношении спортсмена завели два уголовных дела по статье за умышленное причинение легкого вреда здоровью. По данным следствия, Яндиев из хулиганских побуждений напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо. После драки у Харитонова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины на лице, а также перелом носа. У его друга врачи обнаружили перелом носа, ссадину лица, раны на нижней губе и челюсти.