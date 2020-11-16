Моряки спасти лабрадора во время наводнения в Мексике. Фото: кадр из видео

Прибывшие в мексиканский штат Табаско моряки выручили попавшую в беду собаку во время выполнения операции по спасению пострадавших от наводнения местных жителей. Проплывая по затопленной улице одного из городов спасатели заметили лабрадора, изо всех сил прижимавшегося к стене дома и хватавшегося лапами за решетку в попытке не утонуть. Видео со спасением животного опубликовали на своей странице в социальной сети Facebook представители флота Мексики.

На кадрах видно, что напуганный лабрадор стоял на задних лапах, прижавшись к стене, а передними держался за решетку окна. Моряки подплыли к собаке на лодке, помогли ей выбраться из воды и подняться на борт.

Местный житель Иван Эрнандес в комментариях под видео обратил внимание на то, что спасатели проявили настоящий героизм и человечность. Он призвал пожертвовать еду местным собакам, которые пострадали от наводнения не меньше, чем люди, а позже опубликовал запись, на которой лабрадора уносят в безопасное место.

Проливные дожди, вызвавшие сильные наводнения, начались в южных мексиканских штатах Чиапас и Табаско несколько дней назад. Некоторые реки вышли из берегов, спровоцировав оползни, несколько тысяч домов пострадали из-за наводнений. В Табаско из-за стихи погибли шесть человек, в Чиапасе — более двадцати.