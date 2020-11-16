Иммунолог рассказал о сходствах коронавируса и испанского гриппа

Врач рассказал об общих чертах распространения коронавируса и испанского гриппа Фото: REUTERS

Течение эпидемии коронавируса во многом зависит от формирования коллективного иммунитета, заявил выразил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, рассуждая о сходствах между коронавирусом и испанским гриппом. Специалист также рассказал, что у пандемии "испанки" было три волны: весной, осенью-зимой и после лета ещё одна, начавшаяся осенью, а закончившаяся только весной.

- Самая тяжелая была вторая волна, которая осень—зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти, - заявил Болибок в интервью радиостанции Sputnik.

Эксперт также отметил, что эпидемия завершилась бы в течение двух недель при принятии жёстких ограничительных мер. Однако, считает Болибок, применить строгий карантин на практике затруднительно.

- В любом учебнике эпидемиологии написано: если вы инфицированных разобщаете и сажаете жестко на карантин, у вас эпидемия прекращается, потому что в организме человека вирус не может существовать вечно, - напомнил иммунолог.

Специалист также добавил, что организм за две недели либо выздоравливает от вируса, либо погибает вместе с ним, и дальше цепь заражений не продолжается.