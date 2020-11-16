В России хотят вернуть страхование от безработицы

В России может появиться страхование от безработицы Фото: Shutterstock

В ближайшие дни Госдума рассмотрит пакет изменений в закон о занятости населения. В частности, в стране может вернуться практика страхования от безработицы.

Такой механизм существует во многих странах мира, и раньше существовал в России. А сейчас на фоне пандемии и увеличения числа безработных граждан, этот пункт как никогда актуален, считают эксперты.

«Защита доходов граждан, потерявших работу, - одно из важнейших направлений политики занятости. До 2001 года в России существовал механизм страхования от безработицы. Работодатель отчислял в специальный фонд занятости населения 2% от фонда оплаты труда работников. Безработный в первые три месяца получал пособие в размере 75% от среднего заработка, далее 60% и 40%», - цитирует проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова «Российская газета».

Эксперт считает, что предложение восстановить страховые принципы – это шаг в верном направлении.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства выразил уверенность, что уже в следующем году в стране удастся остановить рост безработицы и стабилизировать ситуацию, сложившуюся на фоне пандемии коронавируса, передает сайт argumenti.ru.