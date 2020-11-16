Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку Фото: REUTERS

Армянский премьер-министр Никол Пашишян заявил, что не собирается уходить в отставку, как того требует оппозиция республики. Об этом глава правительства сказал во время онлайн пресс-конференции в понедельник, 16 ноября.

- В моей повестке есть только вопрос обеспечения стабильности и безопасности страны, других вопросов нет, - подчеркнул Никол Пашишян.

Он также потребовал, чтобы армянская оппозиция гарантировала исключение возможности вооруженной борьбы во внутренней политике страны.

- Я ясно дал понять, что вооруженное насилие не может быть инструментом правительства. Ожидаю, что оппозиция четко заявит, что исключает любую насильственную деятельность или подстрекательство к ней в дальнейшем. Это положит конец напряженности, которая накопилась за последние годы, - написал премьер Армении в Facebook.

Напомним, что лидеры России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Заявление предусматривает введение в регион миротворцев из России, обмен военнопленными и передачу Азербайджану некоторых районов региона. Именно последний пункт вызвал критику со стороны армянской оппозиции. Никол Пашинян сегодня назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе.