Метеорологическая зима пришла в Москву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столичный регион наконец-то пришла долгожданная метеорологическая зима. В понедельник, 16 ноября, среднесуточная температура на территории Москвы и области впервые опустится до минусовых значений, сообщили «Метеоновости».

В первой половине текущего месяца средняя суточная температура воздуха на ВДНХ составляла плюс 4,5 градуса по Цельсию, а это выше нормы для данного времени года на 4,2 градуса. С начала ноября не было еще ни одного дня с отрицательной среднесуточной температурой.

Однако сегодня все может измениться: 16 ноября синоптики прогнозируют облачность с прояснениями без значительных осадков и максимальная температура будет до плюс 1 градуса (по области от минус 3 до плюс 2 градусов по Цельсию). Атмосферное давление днем составит примерно 763 мм ртутного столба.

Специалисты российского Гидрометцентра сообщают, что в ночь на вторник в столице может похолодать до минус семи градусов, а в Московской области – до минус десяти.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что в ближайшую неделю на юге европейской части России из-за сильного антициклона вряд ли выпадет снег, однако столбики термометров будут опускаться ниже нуля.