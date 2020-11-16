В Воронежской области бывшие заключённые получили от 8 до 24 лет за подготовку терактов

Пятеро заключенных приговорены к длительным срокам за подготовку терактов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшие заключенные колонии №3 в Воронежской области осуждены на срок от восьми до 24 лет заключения за подготовку серии терактов. Среди планов осуждённых были в том числе подрыв жилого дома и нападение на курсантов Военно-воздушной академии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Террористическую организацию среди заключённых сформировали пятеро: Рулан Бугак, Руслан Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов. Они вовлекали в террористическую деятельность заключенных, освобождающихся в 2019 - 2020 годах, передаёт ТАСС.

Осуждённые собирались провести "подрыв многоквартирного жилого дома в Воронеже, посягательство на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях в Сирии".

Второй западный окружной военный суд в пятницу, 13 ноября, приговорил всех пятерых организаторов к заключению. Наименьший срок получил Мухаметзянов - 8,5 лет, а самое строгое наказание понесёт Руслан Бугаков - 24 года колонии.