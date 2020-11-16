Додон намерен оспорить результаты выборов президента Молдавии в суде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий молдавский лидер Игорь Додон заявил, что намерен оспорить результаты президентских выборов в суде, на которых победу одержала Майя Санду – глава партии «Действие и солидарность». Об этом политик заявил во время брифинга в понедельник, 16 ноября.

- Эксперты моего избирательного штаба зафиксировали огромное число нарушений во время голосования, их будут проверять. Мы пойдем во все судебные инстанции, и, если они подтвердят, что все соответствовало законам, то мы поставим точку в этой избирательной кампании, - объяснил Игорь Додон.

Он отметил, что среди нарушений был подвоз и подкуп избирателей в западных государствах, а также организованные сторонниками Санду препятствия для голосования избирателей в Приднестровье.

Напомним, что 15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. По предварительным данным ЦИК, Санду одержала победу, набрав 57,7 процента голосов, Додон набрал только 42,2 процента. Отрыв в 15 пунктов Санду обеспечило голосование более двух сотен тысяч молдавских мигрантов в западных странах.