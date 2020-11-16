Россиянам могут разрешить требовать ремонта или замены бытовой техники в течение трех лет

Россиянам могут разрешить требовать ремонта или заметы бытовой техники в течении трех лет Фото: REUTERS

В Госдуме предложили ввести минимальный гарантийный срок на товары длительного пользования. Речь идет о бытовой технике, покупая которую, человек рассчитывает, что она прослужит много лет. Но бывают и такие случаи, что ровно после окончания гарантийного срока она ломается.

Таким образом производители подталкивают клиента к новой покупке, уверены парламентарии. Для того, чтобы исключить данных фактов, нужно устранить провел в законодательстве и разрешить россиянам в течении трех лет после покупки требовать замены или ремонта поломавшейся техники.

С соответствующим предложением к главе Роспотребнадзора обратился депутат Госдумы Алексей Кобилев. В своем письме на имя Анны Поповой он отмечает, что обязанности продавца или изготовителя не заканчиваются на передаче человеку качественного товара. Они должны гарантировать работоспособность изделия весь срок гарантии.

- Сегодня потребитель сталкивается с тем, что в советские годы именовалось «ширпотребом». Его приходилось менять сразу после окончания гарантийного срока. Речь идет о запланированном устаревании товаров, когда человек вынужден делать повторные покупки. Данная тенденция прижилась на рынке. Это касается, например, современных устройств мобильной связи. В большинстве смартфонов используют литийионные либо литийполимерные аккумуляторы, жизненный цикл которых ограничен двумя годами, - комментирует NEWS Алексей Кобилев.

Депутат просит внести изменения в закон о защите прав потребителя и увеличить минимальный гарантийный срок на товары длительного пользования до трех лет.

Ранее сообщалось, что бизнес хочет запретить россиянам возвращать в течение семи дней качественные товары. Речь идет о смартфонах, косметике, нижнем белье и сложной бытовой технике без брака и изъянов. Онлайн-розница просит Минпромторг уравнять правила продажи товаров в интернете с нормами, актуальными для стационарной торговли, пишет газета "Известия".