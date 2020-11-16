Названы вакансии с зарплатой до 400 тысяч в месяц

Названы вакансии с высокими зарплатами Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты рынка труда напоминают, что найти работу в ноябре намного проще, чем в последний месяц года. В декабре большинство компаний заняты подведением итогов, отчетностью и подготовкой к праздникам. А вот сейчас на рынке труда еще много выгодных предложений для представителей самых разных сфер деятельности.

Как отмечают представители портала SuperJob, в столице самыми востребованным работниками сейчас являются представители IT и управленцы. Разработчики, владеющие Java, C++ и Node.js, могут претендовать на ставки в 250-300 тысяч рублей в месяц. Директору службы технического заказа готовы платить от 350 тысяч рублей в месяц, а финансовому директору – от 200 тысяч.

В Санкт-Петербурге также наблюдается нехватка высококвалифицированных кадров в сфере управления. Так, директорам по производству здесь готовы платить порядка 400 тысяч рублей, а руководителям в дорожно-строительных компаниях - 300 тысяч рублей в месяц. Также высокие доходы обещают коммерческим директорам и региональным директорам по продажам, передает «Российская газета».

Отмечается, что также что вакансии в сфере IT и управления востребованы и в других регионах. Здесь зарплаты несколько ниже, но тем не менее превышают границу в сто тысяч рублей.

Напомним, ранее опрос показал, что после завершения пандемии коронавируса россияне хотели бы получать около 74 тысяч рублей. Запросы мужчин чуть выше, они претендуют на 86 тысяч, а вот запросы женщин скромнее, они будут довольны и зарплатой в 61 тысячу рублей, передает телеканал «360».