Как отучить собаку подбирать еду на прогулке, советы кинолога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждый собаковод сталкивался с ситуацией, когда четвероногий друг подбирает на улице что-то съестное. Это может быть кость или засохшая корка хлеба.

Редко кто может спокойно смотреть на подобный деликатес в зубах питомца. К тому же, в подобных «угощениях» кроется опасность – оно может быть отравлено и специально оставлено на видном месте догхантерами. Встает вопрос: как отучить четвероного от вредной привычки подбирать еду на улице?

- Если вы владелец щенка, то нужно приучать его к запретным командам. Выходя из дома запаситесь вкусняшками, они пригодятся, когда на пути встретится запретное лакомство. Отдергивайте щенка поводком, не давайте поднять еду с земли, если это произошло, разжимайте зубы и заменяйте своим угощением, - советует в беседе с Ридусом кинолог Евгенией Цигельницкий.

Нужно тренировать собаку не замечать чужую еду. Можно разложить приманки по маршруту прогулки и каждый раз отдергивать животное, если оно норовит угоститься.

- Так изо дня в день, по разным маршрутам, пока собака не усвоит – подбирать еду нельзя, - отмечает эксперт.

С раннего детства нужно приучать есть только дома из миски. При этом важно произносить разрешающие команды.

- Не оставляйте корм молча, будто щенок сам его нашел на в миске. Важно полу.

Не нужно насыпать корм в миску и молча ставить на пол, чтобы щенок думал, будто сам нашел еду. Покажите, что это вы дали еду, но придержите питомца. Только произнеся «можно», допускайте до пищи. Со временем животное не будет подбирать пищу без команды, - говорит кинолог.

А вот если собака уже взрослая, то нужно подбирать методику, исходя из характера питомца.