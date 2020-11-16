Губернатор Томской области поручил своим заместителям взять на особый контроль вопросы жизнеобеспечения областного центра

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил профильным заместителям оказывать всю необходимую помощь администрации Томска и городским службам.

«Мы должны сделать все, чтобы жизнеобеспечение Томска не было нарушено. Все службы должны работать как часы: снег должен убираться, мусор — вывозиться, бесперебойно ходить транспорт, томичи должны быть с электричеством, водой и теплом, — пояснил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Поручаю всем заместителям во всем помогать городским коллегам. Сейчас это особенно важно».

Глава региона дал задание координировать эту работу заместителю губернатора по территориальному развитию Анатолию Рожкову. Вице-губернатор уже провел совещание с заместителями мэра, начальниками департаментов и главами районов областного центра.