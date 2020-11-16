Банки нашли способ в пять раз быстрее блокировать переводы мошенников Фото: Анастасия Осипова

Банки нашли способ противостоять мошенникам. Если наладить обмен информацией между учреждениями, то реагировать на кражу денег можно в пять раз быстрее.

Сейчас банки должны сообщать регулятору обо всех операциях, которые имеют признаки незаконных, то есть их совершают без ведома клиента. Сведения поступают в автоматизированную систему, обрабатываются и возвращаются в консолидированном виде. Время на такую обработку информации может исчисляться несколькими часами и даже днями. Мошенник же в течении часа может не только перевести средства жертвы на свою карту, но и снять их в банкомате.

- Если наладить прямое взаимодействие между банками, то обмен информацией сократится до 20-30 минут. Это в пять раз быстрее, чем при взаимодействии через ЦБ, а значит шансы заморозить сомнительную операцию и сохранить деньги человека – повышаются, - комментирует «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Появление такой системы усложнит жизнь мошенникам, которые применяют методы социальной инженерии.

Банк России сообщили, что изучат предложение и дадут свое заключение.

Ранее эксперт рассказал, что с помощью номера телефона мошенники могут узнать фамилию его владельца и паспортные данные, которые указывались при покупке сим-карты. Затем по этой информации можно вычислить сведения о недвижимости или автомобиле, передает телеканал "360".