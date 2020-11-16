В Кремле прокомментировали указ Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан

В парламент Турции направлен президентский указ об отправке военных в Азербайджан Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военнослужащих республики в Азербайджан касается обеспечения работы совместного мониторингового центра Турции и России.

Ранее сегодня, 16 ноября, указ Эрдогана был внесён на рассмотрение парламентом Турции.

- Там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики, - отметил Песков, добавив, что это остаётся внутренним делом Турции.

Договорённости о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана Песков назвал двусторонней договорённостью России и Турции.

11 сентября после переговоров министра обороны России Сергея Шойгу и главы Минобороны Турции Хулуси Акара был подписан меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.