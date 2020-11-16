Путин поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин направил глава партии «Действие и солидарность» Майе Санду поздравительную телеграмму, в которой поздравил политика с победой на выборах президента Молдавии. Глава РФ выразил надежду на то, что ее деятельность будет способствовать конструктивному развитию отношений Москвы и Кишинева, говорится в понедельник, 16 ноября, в сообщении пресс-службы Кремля.

- Я рассчитываю, что ваша деятельность на посту президента поспособствует конструктивному развитию отношений между Россией и Молдавией. Это, безусловно, отвечало бы коренным интересам народов наших государств, - говорится в тексте телеграммы.

Владимир Путин также пожелал Маей Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, что 15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. По предварительным данным ЦИК, Санду одержала победу, набрав 57,7 процента голосов. Тем временем, действующий лидер Молдавии Игорь Додон намерен оспорить победу своего конкурента в суде.