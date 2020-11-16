Роспотребнадзор ввел норму тестирований на коронавирус Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уровень тестирования для диагностики новой коронавирусной инфекции среднесуточно за неделю должен составлять не менее 200 исследований на сто тысяч населения. Такое постановление главного государственного санитарного врача России и главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовали в понедельник, 16 ноября, на официальном портале правовой информации.

- Следует обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления коронавируса ПЦР-методом не менее 200 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно за семь календарных дней, - говорится в тексте документа.

Сообщается также, что новое требование вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть завтра.

Как сообщал сайт Kp.ru, в постановлении Анны Поповой также говорится, что теперь станет возможной выписка пациентов с одним отрицательным тестом после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.