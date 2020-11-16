В Госдуме прокомментировали идею снижения проходного барьера на выборах до 3%

В Госдуме оценили идею снижения проходного барьера на выборах до 3% Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Снижение проходного процента на выборах в Госдуму направлено на поддержку малых партий. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил возможность изменения проходного барьера.

«Я думаю, что это вызвано тем, что, к сожалению, нет шансов у малых партий, каких-то других политических новых объединений попасть в Госдуму. Поэтому они рассчитывают, что за счет снижения барьера они все-таки смогут получить какое-то минимальное представительство. С точки зрения расширения этого представительства — конечно, оно должно быть. Но так с бухты-барахты получить широкую поддержку избирателей весьма затруднительно», — цитирует Морозова RT.

Напомним, ранее снизить проходной барьер на выборах в Госдуму предложил политолог Антон Орлов. Эксперт отметил, что действующий порог в 5% фактически снижает репрезентативность парламента. Таким образом, партии с небольшим отрывом 4% или 6% получают либо сразу больше 10 мест в парламенте, либо ничего. Снижение процентного порога может эту ситуацию исправить, передает сайт argumenti.ru.