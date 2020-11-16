Драка между бойцами ММА Яндиевым и Харитоновым произошла из-за долгов

Харитонов заявил, что Яндиев должен ему более 2 млн рублей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Конфликт между бойцами ММА Адамом Яндиевым и Сергеем Харитоновым произошёл из-за денежного долга. Харитонов сообщил, что Яндиев должен ему более двух миллионов рублей.

- Да, вся ситуация произошла из-за вопросов по долгу. Конечно, там было не два миллиона, гораздо больше. Он спросил, должен ли он мне денег. Я сказал, что должен, он и моему знакомому должен. Тут он ударил, у него всегда с собой кастет был, - рассказал Харитонов в интервью ТАСС.

Спортсмен также рассказал, что Яндиев сломал ему ударом орбитальную кость.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Адама Яндиева задержали в Москве в воскресенье, 15 ноября, после драки в Лужниках на соревнованиях по смешанным единоборствам «Битва чемпионов». Конфликт между бойцами случился вечером в пятницу, 13 ноября. 32-летний Яндиев избил 40-летнего Харитонова, тот получил перелом носа, сотрясение мозга и травму глаза.