Глава Приамурья Василий Орлов показал Юрию Трутневу стройплощадку проектов «Золотой мили»

Зампред Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Амурской области Василий Орлов посетили стройплощадку инвестиционных проектов «Золотая миля». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Зампред Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 16 ноября во время рабочей поездки в Благовещенск побывал на строительной площадке самых значимых инвестиционных проектов региона, включая так называемую «Золотую милю», где с 2008 года ведется реконструкция набережной реки Амур. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал полпреду о темпах и сроках строительства: на сегодняшний день из 8,1 километров набережной сдано в эксплуатацию 3,9 км. Общая стоимость проекта составляет 11,6 млрд рублей.

- Проект берегоукрепления и реконструкции набережной реки Амур имеет общий мультипликативный эффект порядка 40 млрд. рублей, включая часть на «Золотой миле» и комплексные проекты застройки на прилегающих к набережной реки Зея территориях, - подчеркнул глава Приамурья. - Сейчас ведется работа и по берегоукреплению набережной реки Зея в районе судостроительного завода. Здесь строится физкультурно-оздоровительный комплекс, планируется построить школу и детский сад. В перспективе на прилегающей территории появятся 100 тысяч квадратных метров жилья.

Благодаря проекту «Золотая миля» в столице Примурья построят зону делового, общественного и коммерческого назначения, культурно-досуговую зону отдыха, зону трансграничной канатной дороги. Одной из пяти зон «Золотой мили» станет центральная площадь Благовещенска. Недавно для жителей города был открыт уже отремонтированный участок в районе площади Ленина и сквера имени Мухина: здесь появилась новая гранитная плитка вместо обычной тротуарной, построены пешеходные дорожки, обновлено освещение. Реконструкция продолжается, общая стоимость модернизации оценивается в 2,1 млрд. рублей. Половина этой суммы в ближайшие три года поступит из регионального бюджета. Остальные средства по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина выделит федеральный центр.

- Если средства поступят в следующем году, в конце 2022 года проект будет полностью сдан. Согласно проекту на центральной площади предусмотрено строительство фонтана, музея российско-китайской дружбы, появится Центр Трибуна-холл. Считаю, это будет одно из лучших общественных пространств на Дальнем Востоке, - рассказал губернатор Василий Орлов.

Многофункциональный культурный центр «Трибуна-холл» преобразит центр Благовещенска: его можно будет использовать и как место проведения массовых мероприятий, и как смотровую площадку. Кроме того, у города появится еще одна новая площадь для проведения городских праздников.

- Мы вместе с губернатором посетили набережную реки Амур в Благовещенске, которая сейчас достраивается. И хотя готовность объекта составляет 69%, город уже начал приобретать новый, неповторимый облик, - отметил Юрий Трутнев. - В четвертом квартале 2020 года в регионе начнется строительство еще одного важного объекта – трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск – Хэйхэ с пассажирским терминалом. Такие проекты дают новое развитие региону, делают его более привлекательным для внутреннего и международного туризма и бизнеса.

Планируется, что первые пассажиры отправятся в путешествие на канатной дороге в первом квартале 2023 года. Каждая кабинка канатки рассчитана на 110 человек, за час дорога сможет перевозить в одном направлении до 1788 пассажиров. Площадь терминала канатной дороги составит 26 тыс. кв. метров. На ней будут располагаться международный пункт пропуска, торговый центр и общественные пространства. Ежегодно пункт пропуска канатной дороги будет принимать 2,5 млн. пассажиров. Бюджет строительства проекта оценивается в 9,8 млрд. рублей, планируется, что эта сумма окупится за 15 лет.