Путин сообщил о сокращении числа наркоманов в России на четверть

Путин сообщил о снижении числа наркопотребителей в России на четверть Фото: REUTERS

Количество официально зарегистрированных наркопотребителей в России сократилось более чем на четверть за десять лет. Об этом во время совещания в понедельник, 16 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

- Во многом благодаря принятым мерам за десять лет число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось больше чем на четверть, - с 673 тысяч до 478 тысяч, в том числе несовершеннолетних - с 7,9 до 5,1 тысяч соответственно, - сказал президент.

Глава государства отметил, что закрытие границ позволило снизить контрабанду наркотиков на территорию страны на треть.

- Нужно жестко и бескомпромиссно бороться с наркобизнесом. Главы регионов несут персональную ответственность за антинаркотическую политику, полномочный представители должны держать ее под контролем, нужно также усилить контроль за работой частных наркореабилитационных центров. Необходимо изобличать ложь о безопасном употреблении легких наркотиков, - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также поручил определить федеральное ведомство, ответственное за реабилитацию наркозависимых.