Эксперт: к концу года с дефицитом средств столкнутся 70 процентов регионов

К концу года с дефицитом средств столкнутся 70 процентов регионов Фото: Михаил ФРОЛОВ

2002 год оказался непростым для бюджетов всех уровней, региональные долги растут день ото дня. Совокупная задолженность уже составляет порядка 2 трлн рублей. При этом за первые восемь месяцев объем прямых трансфертов регионам увеличился на 785 млрд рублей или на 58 %.

Профессора географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич делает свой прогноз. По ее мнению, к концу года с дефицитом средств столкнутся порядка 70 российских регионов.

- Финансовые сложности появляются по двум причинам: первая, понятно, это резко возросшие расходы на здравоохранение, и вторая, они вынуждены выполнять все эти нацпроекты, которые никто не отменял. Поэтому растут расходы на национальную экономику, это дороги, на благоустройство, - отмечает Зубаревич в беседе с ОТР.

В свою очередь, директор Института финансов и устойчивого развития, доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Андрей Марголин отметил, что больше других пострадали регионы, в которых активно развивался бизнес. Из-за ограничений по коронавирусу предприниматели были вынуждены свернуть активность, что сказалось на региональных бюджетах.

- А вот там, где бизнес не развивался, где основным контингентом работающих являются бюджетники, там и потери маленькие, - отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что несмотря на новые ограничения, в октябре россияне стали покупать меньше продуктов «карантинного набора». По сравнению с сентябрем граждане приобрели на 28-30% меньше гречки, манки и геркулеса, пишет газета "Известия".