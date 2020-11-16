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Митрополит Иларион предупредил об опасности новой мировой войны

По его словам, она ощущалась еще до начала пандемии
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Митрополит Иларион указал на риски начала третьей мировой войны. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Митрополит Иларион указал на риски начала третьей мировой войны. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Ситуация в мире заставляет задуматься об угрозе новой мировой войны, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

- Опасность новой мировой войны существует, мы ее ощущали еще до начала пандемии коронавируса, и мне кажется, что пандемия коронавируса не внесла какие-то существенные изменения во внешнеполитическую ситуацию, - сказал он в эфире канала "Россия-24".

Современный мир Иларион назвал "пороховой бочкой", и достаточно одного фитиля, для того, чтобы она "взорвалась".

- Причем арсенал вооружений, в том числе, ядерных вооружений, накоплен такой, что даже малой его части достаточно для того, чтобы уничтожить жизнь на земле, - добавил митрополит.

Так он прокомментировал недавнее заявление главы штаба обороны Великобритании Ника Картера. Он заявил о том, что нынешняя пандемия и экономический кризис могут привести к мировой войне. Картер добавил, что ситуация усугубляется еще и тем, что сейчас в мире разворачивается сразу несколько региональных конфликтов.