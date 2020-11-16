Мурашко назвал долю занятых больничных коек для пациентов с коронавирусом

Мурашко: в России занято 84% больничных коек для пациентов с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране занято уже 84% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Он отметил, что всего в стране развёрнуто около 263 тысяч коек для заражённых COVID-19.

- В 53 субъектах занятость коечного фонда находится на цифрах, близких к 90%, - сообщил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Министр также заявил, что в России увеличилось число пациентов в реанимации. На данный момент в реанимационных отделениях лежат около 5,3 тысячи пациентов.

- Наш резервный реанимационный фонд загружен сегодня менее чем на 25%, в этом отношении реанимационная защита полностью обеспечена, - добавил Мурашко.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам Михаила Мурашко, эффективность российских вакцин от коронавирусной инфекции составляет более 90 процентов.