Рост наркомании в России остановлен, заявил Патрушев

Повысилась эффективность межведомственного взаимодействия, заявил Патрушев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за последние 10 лет удалось остановить рост наркомании. Об этом журналистам заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

На заседании Совбеза, прошедшем в понедельник, рассматривался проект новой стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года.

"Сегодня Совет безопасности России обсудил итоги реализации стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года и констатировал, что за десять лет с момента ее принятия удалось стабилизировать наркоситуацию и остановить рост наркомании в стране", - передает слова Патрушева РИА Новости.

Общее количество зафиксированных ранее наркопотребителей, а также и тех, кто совершил преступление под воздействием наркотического опьянения, снизилось на треть.

За 10 лет пресечено более 2,2 миллиона наркопреступлений, из незаконного оборота изъято почти 300 тонн наркотиков, заявил Патрушев.

Он также отметил, что принято более 200 нормативных правовых актов в этой сфере, усилено наказание за сбыт и контрабанду наркотиков, введена административная ответственность для иностранцев, торгующих на наркотиками на территории РФ, а также повысилась эффективность межведомственного взаимодействия.