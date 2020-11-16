Путин провел телефонный разговор с Макроном по ситуации в Карабахе.
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном по вопросу наблюдения за соблюдением мирных договоренностей в Нагорном Карабахе.
Лидеры обсудили вопросы совместного противодействия террористической угрозе, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин сообщил о предпринятых Россией активных посреднических усилиях, позволивших остановить вооруженное столкновение, что помогло избежать новых жертв среди военных и гражданских лиц.
Он отметил работу миротворческой группы вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.
Путин также подчеркнул, что заявление президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется.
Путин и Макрон коснулись некоторых вопросов двустороннего сотрудничества. Лидеры дали положительную оценку состоявшимся 11–12 ноября переговорам министра внутренних дел Франции Ж.Дарманена с руководителями профильных российских ведомств.