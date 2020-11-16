Анна Попова ввела новые правила выписки из карантина по коронавирусу

Роспотребнадзор разрешил выписывать пациентов из стационаров после одного отрицательного теста на COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор ввёл новые правила выписки пациента после лечения от коронавируса. Теперь выписаться из карантина можно после получения одного отрицательного теста на коронавирус. Ранее выписаться можно было только при двух отрицательных тестах. Постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается также, что при получении положительного теста сдать следующий можно не ранее чем через три дня.

Ранее сайт KP.ru сообщал также, что Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус 48 часами. В течение этого времени пациент должен получить результаты своего анализа.

В постановлении также сказано, что минимальный уровень охвата населения тестированием должен составлять не менее 200 тестов на 100 тысяч человек.