Анна Попова ввела новые правила выписки из карантина для контактировавших с заражёнными коронавирусом

Роспотребнадзор разрешил выписывать пациентов из стационаров после одного отрицательного теста на COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор ввёл новые правила выписки из карантина после контакта с пациентов, заразившимся коронавирусом. Теперь выписаться из карантина можно по истечении 14 дней, не проходя тестирование на COVID-19. Ранее выписаться можно было только при получении отрицательного результата тестирования. Постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается также, что контактировавшие с заражёнными могут вернуться к работе или учёбе в коллектив, если за 14 дней у ни не проявилось симптомов заражения.

Ранее сайт KP.ru сообщал также, что Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус 48 часами. В течение этого времени пациент должен получить результаты своего анализа.

В постановлении также сказано, что минимальный уровень охвата населения тестированием должен составлять не менее 200 тестов на 100 тысяч человек.