Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Путин поздравил Санду с победой на выборах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил с победой на выборах президента Молдавии Майю Санду, бывшего премьер-министра страны и лидера партии "Действие и солидарность". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В своей поздравительной телеграмме Путин выразил надежду на содействие Майи Санду конструктивному развитию отношений между Россией и Молдавией. Президент Путин также заявил, что сотрудничество стран соответствует интересам обоих народов.

Президент России также пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что по итогам обработки 100% бюллетеней Майя Санду набрала 57,75% голосов избирателей и победила во втором туре выборов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется наладить взаимоотношения с новым президентом Молдавии.