Биолог прокомментировал исследование о пользе ряда продуктов при коронавирусе

Биолог призвал провести дополнительные исследования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полученные данные о пользе некоторых продуктов при коронавирусе очень интересны, но требуют дополнительных проверок. Так прокомментировал новости о способности черноплодной рябины и граната подавлять инфекцию более чем на 90% доктор биологических наук Сергей Нетесов.

«Отмечу, что получены пока очень предварительные данные. Они интересные, но их надо еще проверять, проверять и проверять. В первую очередь на чувствительных животных, а потом, когда все получится, можно попробовать на людях. Ну а некоторые пьют настои и экстракты из черноплодной рябины днем и ночью и без этих данных, поскольку это не вредно и даже полезно из-за витаминов и других полезных веществ, там находящихся», — цитирует биолога RT.

Напомним, ранее ученые Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма заявили, что смогли найти растительный продукт, который подавляет коронавирусную инфекцию на 97%. Самой эффективной в борьбе с инфекцией оказалась черноплодная рябина. Однако гранатовый сок и зеленый чай также способные бороться с ковидом, их эффективность составляет 80%, передает «Свободная пресса».