«Ножки, укрытые пледом»: Эвелина Бледанс назвала признаки настоящей любви

Эвелина Бледанс назвала признаки настоящей любви Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс назвала качества, которыми должен обладать идеальный, на ее взгляд мужчина. И речь вовсе не о финансовом благополучии или медийности. Теледива предпочитает заботу и комфорт известности.

- Мне очень важно, чтобы у людей совпадало чувство юмора, чтобы смеяться над одними вещами. А еще каждая женщина должна чувствовать заботу, - говорит Бледанс.

Она еще летом призналась, что влюблена и это чувство взаимно.

- Иногда ножки, укрытые пледом, или вовремя поданная чашка травяного чая — это намного ценнее, чем подаренная поездка на отдых, - отмечает Эвелина в беседе с ФАН.

Все это дает, по ее мнению, ощущение защиты и поддержки. А еще указывает на настоящую, осознанную любовь.

В этом чувстве для нее важны такие вещи, как взаимоподдержка, взаимоотдых, взаимонаслаждение. Особенно разобраться с чувствами помогла пандемия.

_ Она стала настоящей проверкой. Обычно все заняты, пересекаются на непродолжительное время, а в пандемию три месяца никуда. Мы замечательно пережили эту проверку, — подчеркнула Бледанс.