Москвичей предупредили о резком похолодании

В Москве ожидается резкое похолодание Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На этой неделе в Москву придет резкое похолодание. На контрасте с теплым сентябрем и октябрем оно будет особенно чувствоваться. Хотя по сути температура просто возвращается к своим нормальным значениям в середине ноября.

- Я бы не сказал, что это похолодание, потому что температура сейчас приблизилась к своим многолетним нормальным значениям. Такой температурный фон и должен быть, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире радио "Комсомольская правда".

В ближайшие дни температура в столичном регионе будет отрицательной. А предстоящей ночью в Подмосковье она опустится даже до минус 10 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда же в Москве выпадет снег. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова считает, что до серьезных сугробов нам еще очень далеко. Снег в Москве ляжет только в последней декаде или даже пятидневке ноября. Но и тогда он может лечь на день-два и растаять.