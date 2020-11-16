Как избавиться от прыщей после маски, советы врача-косметолога Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прыщи, покраснения и черные точки – с таким последствием ношения медицинской маски сталкиваются многие. Как избавиться от досадных изъянов кожи, рассказала врач-косметолог.

Маски вызывают масочный дерматит. Он появляется, когда мы вдыхаем теплый влажный воздух, в нем содержится много микробов.

- Если бы не было маски, они улетали. А из-за преграды сохраняются и начинают размножаться. Отсюда раздражения и воспаления на коже, - комментирует Пятому каналу врач-косметолог, дерматолог Александра Гонт.

Если появилась соответствующая проблема, не стоит ее запускать. Прежде всего нужно помнить, что маску надо менять каждый 2-3 часа. Желательно выбирать ткань потоньше, чтобы она успевала «охлаждаться».

- Еще весной медицинские маски шили из тонких материалов, а весной в пандемию появились СИЗ из грубой ткани. Такая маска плохо пропускает воздух и натирает кожу, - отмечает врач.

Нельзя класть маску в карман и трогать ее грязными руками. Чем чище маска, тем меньше от нее вреда коже.

- Тем у кого чувствительная кожа целесообразно добавить к процедуре ежедневного очищения хлоргексидин или мирамистин. Водным раствором антиспетика или тоника стоит обрабатывать подмасочную зону лица после прихода домой, - советует эксперт.

Если же появился эффект «содранной» кожи, то нужно намазать этот участок кожи защитным кремом.

Врачи сходятся во мнении, что к появлению прыщей и раздражений более склонна жирная и чувствительная кожа. Кроме того, врач рекомендовала не запускать процесс и сходить как дерматологу, сообщает телеканал "360".