Белоруссия призвала Польшу выдать основателей Nexta

Белоруссия призвала Польшу срочно выдать основателей Nexta. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Белоруссии сделало запрос в Варшаву - в кратчайшие сроки выдать основателей базирующегося в Польше Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича через созданные ими экстремистские Telegram-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live", — сказано в сообщении.

Варшаве передали ноту с копией направленных белорусской Генеральной прокуратурой в адрес Министерства юстиции и Генпрокуратуры запросов о выдаче Путило и Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности в стране.

Напомним, что Путилко и Протасевич являются создателями телеграм-канала Nexta, популярного в Белоруссии. Он известен своей оппозиционной направленностью. В нем активно освещают демонстрации и протесты после президентских выборов и призывают к несанкционированным акциям.

Создателей канала объявили в межгосударственный розыск. Им предъявлено обвинение по статьям об "организации массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Напомним, что протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 ноября. Несогласные с результатами голосования граждане страны вышли на улицы городов. С тех пор акции протеста приняли стали проводиться регулярно. Демонстрации проходят на главных улицах и площадях Белоруссии каждые выходные.