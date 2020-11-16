Россия готова помочь в восстановлении объектов культурного наследия в Сирии

Весной 2017 года Пальмира была освобождена от захватчиков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В своей статье, приуроченной к 75-летию ЮНЕСКО, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что международному сообществу во главе с ЮНЕСКО пора принять действенные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии. При этом Россия готова этому способствовать, сообщает ТАСС.

Напомним, что в мае 2015 года террористы, запрещенной в России организации ИГ* захватили один из старейших городов мира - Пальмиру. С 1980 года он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В конце марта 2016 года военные Сирии и России освободили город, но в декабре этого же года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов.

Весной 2017 года Пальмира была освобождена от захватчиков. Российские специалисты в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры.