Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку с помощью шпагата

Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и стала звездой сети Фото: Shutterstock

Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и стала звездой соцсетей. Видео "трюка" разместил Инстаграм-аккаунт flight__love, который освещает жизнь членов экипажа по всему миру.

На кадрах видно, как девушка, одетая в форменную мини-юбку, изящно поднимает ногу в шпагат и ступней закрывает багажную полку.

Подписчики восхитились ловкостью стюардессы.

- Просто прелесть!

- Хорошая гибкость

- Очень милая девушка, - пишут пользователи.

Ранее пользователей сети удивило фото итальянской стюардессы. Для того, чтобы сделать необычный снимок ей пришлось забраться в отсек для ручной клади. Надо сказать, что фото и правда получилось нестандартным. На нем видно только стройные ноги девушки в темных колготах и туфлях на каблуке. Неудивительно, что снимок пришелся по душе подписчикам.