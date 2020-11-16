Минобороны РФ: Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается

Выставление наблюдательных постов российских миротворцев завершено. В регионе идет круглосуточный мониторинг обстановки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в Нагорном Карабахе соблюдается договоренность о режиме прекращения огня, заключенная 9 ноября. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков во время брифинга в понедельник, 16 ноября.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - передает его слова ТАСС.

По его словам, выставление наблюдательных постов российских миротворцев завершено. В регионе идет круглосуточный мониторинг обстановки.

"Контроль за соблюдением режима прекращения огня и всех боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще девяти в северной. В Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух - совхоз Лысогорский - Зарыслы) действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений", - сказал Конашенков.

В ведомстве добавили, что самолетами ВКС России с 10 ноября совершено более 140 рейсов для переброски миротворцев и спецтехники в регион.

Напомним, что Армения и Азербайджан при участии российской стороны заключили мирное соглашение, согласно которому обе враждующие стороны прекращают вести бои и обмениваются ранеными и убитыми. Также в регион вводятся группы российских миротворцев.

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