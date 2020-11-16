В Минтруде рассказали, в какие регионы чаще всего переезжают россияне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минтруде назвали четыре региона, куда чаще всего переезжают россияне. Это Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. На них приходится фактически две трети переездов. Об этом заявил директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов на расширенном заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Кирсанов отметил, что в России движение осуществляется в центростремительном направлении — от периферии к столицам субъектов, а от них уже к столичным регионам.

Кроме этого, люди часто переезжают в Крым и Краснодарский край.

Напомним, в мае этого правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов в период пандемии. Эта мера должна поспособствовать обеспечению баланса консолидированного бюджета регионов в тяжелой экономической и эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса.