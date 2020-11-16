В каждой десятой аптеке выявлены нарушения по продаже психоактивных препаратов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы зафиксировали в 2020 году в каждой десятой аптеке нарушения, связанные с требованиями по хранению и отпуску психоактивных препаратов. Об этом сообщили в МВД РФ по итогам заседания в Совбезе России.

16 ноября Владимир Путин провёл заседание Совбеза, на котором обсуждался проект Стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года и результаты реализации стратегии за последние 10 лет.

МВД предоставило информацию, согласно которой в России удалось изменить ситуацию с "аптечной наркоманией" в лучшую сторону. Так, совместные проверки МВД России и Росздравнадзора выявили в каждой десятой аптеке административные правонарушения.

«Владельцы многих аптек игнорировали обязательные требования по хранению и отпуску психоактивных препаратов», - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил определить федеральное ведомство, ответственное за реабилитацию наркозависимых.