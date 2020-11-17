Коронавирус в Москве, последние новости на 17 ноября 2020 года: мавзолей закрывают от туристов

В столице закрывают от посетителей мавзолей Ленина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прирост новых заболевших коронавирусом в Москве продолжает оставаться на рекордном уровне. За минувшие сутки еще у 6360 пациентов был диагностирован ковид. Каждого пятого из них госпитализировали. Показания остальных позволяют оставить их на режиме домашней самоизоляции. Вместе с этими цифрами в России был установлен новый рекорд по числу заболевших за день.

— Напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в оперштабе по противодействию распространения коронавируса в Москве.

В столице закрывают от посетителей мавзолей Ленина. Причина довольно прозаична: трудная эпидемиологическая ситуация. Также туристы не смогут попасть к некрополю у Кремлевской стены. Однако, о долгом закрытии речи, похоже, не идет.

Чтобы выписаться из ковидного госпиталя, москвичам теперь будет достаточного одного теста ПЦР. Если результат отрицательный, но отпускают сразу. Ранее нужно было сдать две пробы. Однако есть исключения.

Еще одно нововведение позволит не делать тест тем, кто контактировал с зараженными. Если за 14 дней не проявилось никаких симптомов, тогда самоизоляцию можно прекратить. Но если возникнут осложнения со здоровьем, то сдавать анализ обязательно.

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