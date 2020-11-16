Владимир Путин внёс изменения в состав СПЧ

Путин внёс изменения в состав СПЧ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав СПЧ включены заместитель главного редактора журнала «Русский репортёр» Марина Ахмедова, президент АО «Крибрум» Игорь Ашманов, глава отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков. В него войдут и руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина.

Но при этом, согласно документу, из Совета по развитию гражданского общества и правам человека исключены политолог Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнёрство» Юрий Костанов, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики Анита Соболева.

Напомним, что в октябре 2019 года Путин назначил руководителем СПЧ Валерия Фадеева, ранее занимавшего пост секретаря Общественной палаты.