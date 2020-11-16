Бойцу UFC Адаму Яндиеву предъявили обвинение в нанесении травм Сергею Харитонову

Яндиеву предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову.

Участнику Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адаму Яндиеву предъявлено обвинение в нанесении легкого вреда здоровью бойцу смешанных единоборств Сергею Харитонову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой, посетившая накануне Адама Яндиева в ИВС на Петровке.

"Я была у Яндиева. Насколько я поняла из беседы с ним, ему предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову и второму фигуранту дела. Завтра полиция выйдет с ходатайством о его аресте", - сказала Меркачева.

Напомним, что ранее стало известно о том, что между спортсменами состоялась драка, в последствии которой Сергей Харитонов был вынужден обратиться в больницу. Медики установили у него сотрясение и перелом носа. В минувшие выходные Харитонов должен был перенести операцию на нос.

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