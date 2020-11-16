Из школы в Харькове полиция эвакуировала 380 человек из-за боевого отравляющего вещества

Из школы в Харькове полиция эвакуировала 380 человек из-за ядовитого вещества. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские правоохранители эвакуировали 380 человек из школы в Харькове после обнаружения ядовитого вещества.

Об этом сообщила в понедельник, 16 ноября, пресс-служба регионального управления Национальной полиции страны. Отмечается, что пострадавших нет. Ядовитое вещество было обнаружено в старом дымоходе при выполнении ремонтных работ.

"Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет. В помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе были обнаружены две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом", - говорится в сообщении ведомства, опубликованное на сайте.

Специалисты госслужбы по чрезвычайным ситуациям уничтожат найденное вещество. На месте, где были обнаружены колбы правоохранители проводят расследование. Одна из колб имеет маркировку «адамсит» (относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути).