В России оценили результаты испытаний американской вакцины от COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил результаты третьей фазы испытаний вакцины американской компании Moderna. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте, который посвящен российской вакцине «Спутник V».

«Мы очень рады услышать позитивные новости от Moderna, миру нужен портфель вакцин», — отметил Дмитриев.

Он отметил, что вакцины с эффективностью 90 процентов и более — очень многообещающие. Они могут спасти не только жизни, но и возобновить экономический рост.

Напомним, что третья фаза испытаний вакцины от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna показала, что препарат эффективен на 94,5 процента.

Ранее глава ВОЗ выразил мнение, что одной вакцины от новой коронавирусной инфекции будет не достаточно, так как медицина Европы и Америки сильно истощена. Он посоветовал даже после вакцинации продолжать соблюдать все меры безопасности.