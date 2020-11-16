Власть в Армении должна перейти к правительству национального согласия, заявил Армен Саркисян

Власть в Армении в связи с кризисной ситуацией в стране должна быть передана правительству национального согласия, сказал Саркисян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе своего обращения к народу президент Армении Армен Саркисян сказал, что власть в Армении в связи с кризисной ситуацией в стране должна быть передана правительству национального согласия.

"Правительство должно объективно оценить свой потенциал и представить в короткие сроки дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов, результатом которых станет возможность проведения досрочных парламентских выборов. До этого власть в стране должна перейти к правительству национального согласия, обладающему высокой квалификацией", - передает слова Армена Саркисяна агентство ТАСС.

Напомним, что на прошлой неделе оппозиция потребовала отставки премьер-министра Армении. Граждане выразили свое недовольство заключенным договором с Азербайджаном в рамках перемирия в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению часть территорий отходит Азербайджану. Пашиняна назвали «предателем» и потребовали его отставки.