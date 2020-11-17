На Украине ученый призвал Зеленского закупить российскую вакцину "Спутник V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой закупить у России вакцину от коронавируса "Спутник V".

- Прошу вас дать соответствующие распоряжения правительству Украины для немедленного решения вопроса! Либо о закупке готовой вакцины, либо о приобретении у РФ технологии для самостоятельного производства, - говорится в обращении на странице в Facebook.

Ученый отметил, что Россия уже зарегистрировала и вторую вакцину - "ЭпиВакКорона", производством которой занимался научный центр "Вектор".