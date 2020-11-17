В Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 25 тысяч цыплят

Власти Дании в очередной раз продолжают активно бороться с вирусами и болезнями. Из-за вспышки птичьего гриппа H5N8 на птицеферме решили уничтожить 25 тысяч цыплят. Об этом сообщили эксперты датского управления ветеринарии и пищевых продуктов.

Теперь в стране как минимум на три месяца будет прекращен экспорт мяса птицы и яиц за пределами Евросоюза. При этом, отмечается, что случаев заражения людей зафиксировано не было, пишет ТАСС.

Ранее датские власти решили бороться с коронавирусом, распространение которого они опасались при передаче от норок к человеку. Из-за этого было уничтожено большие количество животных, а власти позже заявили, что это "было ошибкой".