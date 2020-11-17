Последние новости на утро 17 ноября 2020: Аналитики предсказали влияние вакцины от коронавируса на курс доллара

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 17 ноября 2020 года: Аналитики предсказали влияние вакцины от коронавируса на курс доллара. В 2021 году курс доллара может снизиться на 20%. Причиной такого внезапного возможного падения эксперты называют разработку новых вакцин от коронавируса, выяснили аналитики американской компании Citigroup. Курсу американской валюты пророчат "поведение", "как с начала до середины 2000-х годов". В В тот период доллар значительно снизился в цене. Однако также есть и положительная сторона - распространение сывороток против covid-19 может ускорить восстановление мировой экономики.

В России в 43 регионах выявлено превышение эпидемических порогов по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Наибольшее превышение недельных порогов заболеваемости в основном отмечается среди взрослых. В целом ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Россия может отправить первую группу туристов в полет в космос на корабле "Союз" на Международную космическую станцию 8 декабря 2021 года. Общее пребывание на МКС продлится 12 суток. На космическом корабле будут доставлены командир и два туриста.

Власти Дании в очередной раз продолжают активно бороться с вирусами и болезнями. Из-за вспышки птичьего гриппа H5N8 на птицеферме решили уничтожить 25 тысяч цыплят. Теперь в стране как минимум на три месяца будет прекращен экспорт мяса птицы и яиц за пределы Евросоюза.