Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС Фото: REUTERS

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon, созданный американской корпорацией SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом свидетельствует трансляция НАСА во вторник, 17 ноября.

На борту космического судна находятся четыре астронавта: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер и Соити Ногути из Японии.

Для Соединенных Штатов это стало первым рабочим и успешным пилотируемым полетом после завершения девять лет назад космической программы Space Shuttle.

Как сообщал сайт Kp.ru, ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал в минувший понедельник. В настоящее время на борту МКС вахту несут российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.