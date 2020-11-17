В России предложили ввести обязательные проверки проводки в квартирах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава комиссии российской Общественной палаты по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Светлана Разворотнева предложила ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах страны. Об этом во вторник, 17 ноября, пишет издание «Известия», ссылаясь на письмо председателя комиссии главе Минстроя России.

Автор инициативы также предложила ввести персональную ответственность для осуществляющих плановые проверки сотрудников компаний. Эксперты министерства данную идею уже одобрили.

- Жители страны не обладают достаточными навыками, чтобы самим следить за состоянием проводки в своих домах. Контролировать электросети должны специализированные компании. Конечно, нельзя заставить человека заменить проводку, однако предупреждать о ее состоянии необходимо, - сказал член совета Рифат Гарипов.

Поддержали предложение и в комитете Государственной думы России по жилищной политике и ЖКХ – там инициативу назвали весьма достойной.

Представители Общественной палаты отметили, что следует ввести новые регламенты работы управляющих компаний, а также принимать законы, которые позволят быстро проводить подобные проверки. Сейчас в стране проводятся только лишь сезонные осмотры систем электроснабжения общего имущества в многоквартирных домах.